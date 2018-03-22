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В Щукине подвели итоги окружных соревнований по шахматам
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В Щукине подвели итоги окружных соревнований по шахматам 

Управа района Щукино 3 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамика» в Щукине состоялись финальные окружные соревнования по шахматам в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
— В состязаниях приняли участия команды районов Северо-Западного округа. Соревновались девочки и мальчики до 10 лет, девочки и мальчики 11-14 лет, девочки и мальчики 15-17 лет. Турнир проходил по круговой системе в семь туров в каждой возрастной группе, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
По итогам соревнований первое место заняла команда Северного Тушина, второе — сборная Хорошево-Мневников, третье досталось шахматистам из района Покровское-Стрешнево. Спортсмены из Щукина достигли лишь шестого места. На церемонии закрытия победители и призеры были награждены кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней. (вт)
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