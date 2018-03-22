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Сборную снова проверяют на допинг, Карякин бьется с боксером, Коляда не упал
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Сборную снова проверяют на допинг, Карякин бьется с боксером, Коляда не упал 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 22 марта.
СЛОВА И ДЕЛА. «Допинг-офицер кровь попил, мочу забрал — дай бог ему здоровья». Черчесов и Кудряшов перед Бразилией Накануне матча с Бразилией на вопросы прессы ответили главный тренер Станислав Черчесов и ключевой защитник сборной России Федор Кудряшов. Тренер в частности рассказал о возвращении Дениса Черышева, отсутствии Неймара и визите допинг-офицера. После этого в команду приехали 5 сотрудников ФИФА, которые провели тестирование всей команды.
БЕЗОПАСНОСТЬ. Россия — Бразилия. Теперь давки не будет Главный стадион предстоящего чемпионата мира принимает второй большой матч после реконструкции. После первого (Россия — Аргентина) у болельщиков были серьезные нарекания. «СЭ» изучил, какую работу над ошибками проделали организаторы матча и город.
ИСТОРИЯ. «Шестеро с ножами забрали у нас золотые украшения». Самый странный матч сборной России В ноябре 1998 года в Форталезе состоялась товарищеская игра между Россией и Бразилией, которая завершилась крупным поражением нашей команды. Но та встреча примечательна не счетом, а всем, что ее окружало.
КАМБЭК. «Он сам рулил своей судьбой». Как Дзюба на час вернулся в "Спартак" Экс-главный тренер ЦСКА и вот-вот главный тренер «Витесса» не забывает о родном Волгограде. Там вот уже больше года работает академия его имени. Сейчас ребята разных возрастов (от 2005 до 2009 года рождения) гостят в столице. В среду их приняла академия «Спартака» — красно-белые и волжане провели товарищеские матчи. Появление второго гостя действительно удивило, если не сказать шокировало — к Слуцкому присоединился Артем Дзюба. И вот, что из этого вышло.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Шахматы или бокс? Карякин бросает вызов Пирогу «СЭ» и Сергей Карякин продолжают эксклюзивный цикл шахматных программ. «Карякин бросает вызов» — известные люди из мира спорта и не только пытаются противостоять нашему гроссмейстеру и победить на его территории. Возможно ли такое? Новый гость Сергея — знаменитый боксер Дмитрий Пирог.
РЕЗУЛЬТАТ. Загитовой не хватило Медведевой В среду на чемпионате мира в Милане случилось невероятное — абсолютная фаворитка, олимпийская чемпионка Алина Загитова из-за помарки уступает после короткой программы хозяйке льда — итальянке Каролине Костнер. Второе место занимает и Михаил Коляда. Но это — успех: в четверг серебряный призер Игр-2018 в командном турнире в своей короткой программе сумел избежать падений.
БИАТЛОН. Фуркад — король спринта в Тюмени Француз Мартен Фуркад стал обладателем Малого хрустального глобуса в спринте. Благодаря победе на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени, он обошел Йоханнеса Бе из Норвегии всего на два очка. Для Фуркада это седьмая подряд победа в зачете спринта.
ГЕРОЙ. Артемий Панарин: «Посмотрел таблицу бомбардиров, одурели совсем. Грызешься за каждое очко — а у них уже под сто!» «Рейнджерс» — идеальный соперник для Артемия Панарина. В этом сезоне «Коламбус» четырежды играл против клуба из Нью-Йорка — и четырежды российский форвард уходил со льда с заброшенной шайбой. Но если в трех предыдущих встречах он забивал по голу, то тут разразился хет-триком! А после по традиции дал остроумное интервью — с Хлебушком никогда не скучно.
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