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В центре «Вдохновение» Восточного Дегунина проведут турнир по шахматам
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В центре «Вдохновение» Восточного Дегунина проведут турнир по шахматам 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В рамках спартакиады «Спорт для всех» 24 марта в центре «Вдохновение» Восточного Дегунина состоится шахматный турнир для жителей севера столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта САО.
«К участию приглашаются команды из Северного округа, состоящие из мужчин и женщин от 18 до 59 лет. Команда из шести человек делится на три возрастные группы: 46–59 лет, 31–45 лет и 18–30 лет», — говорится в материале пресс-службы.
В нем также уточняется, что соревнования лично-командные, проводятся по швейцарской системе, по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат. Каждому игроку предоставят 10 минут на партию.
Начало регистрации участников в 10.50. Напоминаем, спортивно-досуговый центр «Вдохновение» располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 6а. (мю)
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