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Роман Павлюченко: Обидно, что так и не стал чемпионом России
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Роман Павлюченко: Обидно, что так и не стал чемпионом России 

Советский спорт 26 минут назад
«Подошли к Гусу Хиддинку, встали полукругом и просили не уходить. Не плакал ли? Ну, нас там много было. Будь я один, плакал бы, конечно.
Также обидно, что так и не стал чемпионом России», — передает слова Павлюченко «Матч ТВ».
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