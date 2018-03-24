«Спартак-2» сыграл вничью с «Луч-Энергией» в матче ФНЛ

Владивостокская «Луч-Энергия» на своем поле сыграла вничью со «Спартаком-2» в матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает ТАСС

На 45-й минуте счет в матче открыл игрок гостей Александр Ломовицкий . В компенсированное ко второму тайму время Сослан Таказов принес хозяевам ничью.

"Спартак-2" не может выиграть уже десять матчей подряд и занимает десятое место с 34-я очками. «Луч-Энергия» располагается на 15-й строчке с 31-м баллом.

Чемпионат России. ФНЛ. 29-й тур "Луч-Энергия" (Владивосток) — «Спартак-2» (Москва) — 1:1 Голы: 0:1 — Ломовицкий, 45; 1:1 — Таказов, 90+3