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«Спартак-2» сыграл вничью с «Луч-Энергией» в матче ФНЛ
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«Спартак-2» сыграл вничью с «Луч-Энергией» в матче ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: onedivision.ru
Владивостокская «Луч-Энергия» на своем поле сыграла вничью со «Спартаком-2» в матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает ТАСС.
На 45-й минуте счет в матче открыл игрок гостей Александр Ломовицкий. В компенсированное ко второму тайму время Сослан Таказов принес хозяевам ничью.
"Спартак-2" не может выиграть уже десять матчей подряд и занимает десятое место с 34-я очками. «Луч-Энергия» располагается на 15-й строчке с 31-м баллом.
Чемпионат России. ФНЛ. 29-й тур "Луч-Энергия" (Владивосток) — «Спартак-2» (Москва) — 1:1 Голы: 0:1 — Ломовицкий, 45; 1:1 — Таказов, 90+3
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