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«Томь» и «Сибирь» сыграли вничью в 29 туре первенства ФНЛ
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«Томь» и «Сибирь» сыграли вничью в 29 туре первенства ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
«Томь» дома сыграла вничью с новосибирской «Сибирью» в матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает ТАСС.
Счет в игре открыли гости благодаря точному удару Максима Житнева. На 86-й минуте ничью хозяевам принес Исламнур Абдулавов.
"Томь" с 30-ю очками занимает 16-е место в таблице. «Сибирь» располагается на седьмой строчке, набрав 44 очка.
Чемпионат России. ФНЛ. 29-й тур "Томь" (Томск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:1 Голы: 0:1 — Житнев, 49; 1:1 — Абдулавов, 86
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