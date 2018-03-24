«Томь» и «Сибирь» сыграли вничью в 29 туре первенства ФНЛ

«Томь» дома сыграла вничью с новосибирской «Сибирью» в матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, сообщает ТАСС

"Томь" с 30-ю очками занимает 16-е место в таблице. «Сибирь» располагается на седьмой строчке, набрав 44 очка.

Чемпионат России. ФНЛ. 29-й тур "Томь" (Томск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:1 Голы: 0:1 — Житнев, 49; 1:1 — Абдулавов, 86