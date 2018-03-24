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Карякин победил Каруану на турнире претендентов
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Карякин победил Каруану в 12-м туре турнира претендентов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами одержал победу над американцем Фабиано Каруаной в партии 12-го тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.
В другой партии китаец Дин Лижэнь обыграл черными фигурами азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Продолжаются встречи Александр Грищук (Россия) — Левон Аронян (Армения) и Владимир Крамник (Россия) — Уэсли Со (США).
В турнирной таблице лидируют Карякин и Каруана (по 7 очков).
В Берлине участники играют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем — количество побед и коэффициент Зоннеборна — Бергера, равный сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.
Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.
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