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«Этой партией горжусь»: Карякин разогнался перед финишем
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«Этой партией горжусь»: Карякин разогнался перед финишем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Анастасия Карлович
В двенадцатом туре соревнования претендентов в Берлине россиянин Сергей Карякин обыграл единоличного лидера Фабиано Каруану из США и сравнялся с ним по очкам. Шахрияр Мамедьяров, шедший на чистом втором месте, проиграл белыми Дину Лижэню, после чего азербайджанского гроссмейстера догнали и китаец, и россиянин Александр Грищук. За два тура до финиша в верхней половине таблицы стало очень тесно.
«Многие же будут первые последними, и последние первыми». После шестого тура вице-чемпион мира 2016 года Сергей Карякин занимал чистое последнее место, а еще через шесть вырвался на первую строчку в таблице!
В 12 туре ему надо было «по заказу» обыгрывать лидера Фабиано Каруану, и он блестяще справился со своей задачей, сыграв очень яркую и качественную партию.
— Безусловно, сегодня была моя лучшая партия в турнире — очень сложная, острая. Я пожертвовал качество за инициативу, а Каруана эту идею недооценил. Я этой партией горжусь!
— У вашей супруги был сегодня день рождения. Можно теперь не ломать голову над подарком?
— Я ей сделал небольшой подарок — заказал доставку цветов, но это, конечно, не бог весть что. Сегодняшняя моя победа, наверное, самый лучший подарок!
— Насколько это поражение повлияет на дальнейшую игру Каруаны? Может ли оно выбить его из колеи?
— Сложно сказать. Например, два года назад в Москве я лидировал с самого начала турнира, но ближе к финишу проиграл Ананду. А на следующий день снова выиграл — почувствовал, что должен собраться.
Сможет ли собраться Фабиано, вопрос к нему. Пока что все в его руках, как и в моих.
Остались два решающих тура; посмотрим, чьи нервы окажутся крепче.
— Задумывались уже о том, у кого будут лучше дополнительные показатели при равенстве очков?
— Нет, ведь я только что выиграл. Кроме того, нужно сыграть еще две партии.
— Может вам в последнем туре помочь Грищук, который будет играть белыми с Каруаной?
— Конечно, Александр будет мотивирован, потому что сам борется за первое место.
Я желаю россиянам только победы: если у меня не получится, то надеюсь, что получится у Грищука. Но при этом я сам постараюсь выиграть!
— Да, белыми он проигрывать не должен был. Но, видимо, ему очень хотелось выиграть, и он перегнул палку.
— Как вам удалось в русской партии «зацепиться» за борьбу?
— В дебюте я сделал довольно редкий ход 10.а3. Но так уже играл Рустам Касымжанов, секундант Каруаны, так что для Фабиано это, не стало сюрпризом. Конечно, я не могу говорить за соперника, но подозреваю, что он перепутал ходы — пошел 10…h6 вместо более естественного 10…a6. У белых сразу же появились различные заманчивые возможности, ход 11.Nd4 — отнюдь не единственный. После размена на d4, по-моему, у меня получше, вопрос только — насколько.
Мне кажется удачным мой план с Be2 и f4; обычно белые в подобных позициях играют 13.с4, но мне не понравился ответ 13…с5.
Проблема черных в том, что на 13…0-0-0 у меня есть взятие 14.Bxa7. Думаю, ему надо было пойти либо 13…а6 (но в этом случае выигрывает 14.с4), либо 13…Qa4 с дальнейшей длинной рокировкой — этого я больше опасался.
После жертвы качества, думаю, моя позиция получше. Каруана предлагал вместо 16…Bg4 ход 16…f5, но в этом случае после 17.Qe2 и сдвоения ладей по линии «d» у меня есть, например, план с h3 и g4. Конечно, черные сразу не проигрывают, не спорю, но думаю, что у них очень противная позиция. Поэтому меня совершенно не удивил ход 16…Bg4, это по-человечески понятное решение поменять слонов.
А когда я увидел возможность пожертвовать качество, то долго не сомневался.
Объективно жертва интересная, ставит перед черными большие практические проблемы, им играть сложно. По турнирной ситуации было очевидно, что я должен жертвовать.
— Ну да. Я думаю, что и компьютер будет показывать около равенства.
— Да, так оно и было.
— Но именно по-человечески эту позицию очень неприятно играть черными. Мы делали довольно логичные ходы, а после 27.Qf1 с идеей Rh3 мы оба уже не видели за черных нормальных ходов. Черным было гораздо легче ошибиться, чем мне.
— Ход 23…g5 — слишком резкий?
— Черные могли еще постоять на месте, но тогда я по ситуации буду либо проводить h4 и g5, либо сразу g5. Черные могли пойти g6 и Bg7, а я бы тогда провел h4, g5 и со временем, может быть, f5. Сложно сказать. Думаю, что в любом случае у меня получше.
— Ход 27…Rd6 — зевок?
— Мне казалось, что этим ходом он зевнул пешку, но Фабиано говорит, что он просто не видел защиты от Rh3. Честно говоря, я тоже не видел.
Может быть, компьютер что-нибудь показывает, но в цейтноте находить оборонительные ресурсы очень сложно.
— В начале пресс-конференции вы поблагодарили Касымжанова за идею 10.а3, которую подсмотрели в его партии. Решили его немножко подколоть, ведь он сейчас помогает Каруане?
— Скажем так, это легкая подколка! Года полтора Рустам работал со мной, а потом перешел к Фабиано. Мы сохранили хорошие отношения, но подколоть его я должен был! (смеется).
Присоединиться к лидерам мог Александр Грищук в случае победы белыми над неудачно выступающим в Берлине Левоном Ароняном. Шанс у него был, но на 23-м ходу он не решился пожертвовать пешку ради того, чтобы внести дисгармонию в расположение черных фигур.
Впрочем, и в этом случае до выигрыша было еще далеко, но на небольшой перевес белые вполне могли рассчитывать. А при продолжении в партии черные сумели «оживить» своего белопольного слона, вызвали массовые размены и легко удержали чуть худшую позицию.
У китайского гроссмейстера Дина Лижэня поинтересовались, как он сумел прийти в себя после досадного упущения в партии предыдущего тура против Александра Грищука. Дин признался, что ночью долго не мог заснуть, но под утро ему это все-таки удалось сделать, и он пришел на партию достаточно свежим. При этом сумел удивить соперника своим дебютным выбором — улучшенную защиту Тарраша он раньше, кажется, не играл.
Впрочем, сюрприз это был относительный, ведь Шахрияру не раз уже приходилось бороться белыми против этого дебюта, в том числе в Берлине в партии против Крамника.
Дин благополучно обошел подводные рифы и добился полноправной игры, но Шах не желал с этим смириться и начал играть необоснованно резко. Возможно, он подсознательно считал, что ничья у него в кармане (ведь китайский гроссмейстер разошелся миром во всех предыдущих партиях), но не надо было искушать судьбу. Белые увлеклись активными действиями в центре, пропустив пешечный прорыв на ферзевом фланге.
Вскоре на доске появился второй черный ферзь, а наступление белых принесло им лишь несколько шахов. На 43-м ходу Мамедьяров признал свое поражение.
Еще одну яркую партию сыграл Владимир Крамник — он пожертвовал Уэсли Со фигуру за две связанные проходные и начал толкать свои пешки в ферзи. Однако Со не растерялся, вовремя вернул лишний материал и выстроил непроходимый оборонительный рубеж. В один момент показалось, что Крамник опять начинает перегибать, но нет — далеко за пределы равенства игра не выходила. В итоге ничья на 42-м ходу.
Положение после 12 тура:
1-2. Ф. Каруана, С. Карякин — по 7 очков из 12, 3-5. А. Грищук, Дин Лижэнь, Ш. Мамедьяров — по 6,5, 6. В. Крамник — 5,5, 7. У. Со — 5 8. Л. Аронян — 4.
В воскресенье 25 марта на турнире выходной день.
В понедельник 26 марта в 13 туре встречаются: Каруана — Аронян, Со — Карякин, Мамедьяров — Грищук, Дин Лижэнь — Крамник.
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