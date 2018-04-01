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«Урал» и «Рубин» впервые в российской истории сыграли между собой вничью
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«Урал» и «Рубин» впервые в российской истории сыграли между собой вничью 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Урал» и «Рубин» сыграли вничью в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги — 1:1. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и стала первой на этой арене после её реконструкции к чемпионату мира — 2018.
Команды впервые сыграли вничью между собой в российской истории. До сегодняшнего дня команды встречались 11 раз, семь раз побеждал «Рубин», четыре раза — «Урал». В 2011 году в матче 1/16 финала Кубка России команды свели вничью основное и дополнительное (0:0), но в серии пенальти победу одержали казанцы — 6:5.
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