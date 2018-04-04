«ВТБ Арена парк»: Газон стадиона «Динамо» приведут в оптимальное состояние к концу мая-началу июня

Газон на стадионе «ВТБ Арена» — Центральный стадион «Динамо имени Льва Яшина» планируют подвести к пригодному для проведения матчей состоянию к концу мая–началу июня. Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе «ВТБ Арена парк».

«Газон на Центральном стадионе «Динамо» имени Л. Яшина перенес первую зимовку и выглядит отлично. Теперь по дороге к началу стартового сезона натуральному травяному покрытию предстоит перенести несколько операций. По прогнозам агрономов, динамовский газон достигнет идеальных кондиций к концу мая–началу июня», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что несколько дней назад на поле заработала система подогрева, которая позволила открыть поле для уборки от мертвой органики и скарификации («глубокое вычесывание газона при помощи механизированной техники»).

«Далее наступит очень ответственный этап подсева поля. Для защиты семян и подравнивания мелких неровностей сверху будет внесен тонкий слой песка. Далее — аэрация, то есть прокалывание поля при помощи специализированного оборудования на глубину до 10 см. Эта операция помогает воздуху попадать к корневой системе и разуплотняет верхний корневой слой. На подготовленное таким образом поле будут внесены комплексные минеральные удобрения и стимуляторы роста. При отрицательных температурах поле укрывается специальным материалом. И в заключение будет производиться кошение травяного покрова», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также рассказали, что газон для стадиона выращивался в Волгоградской области в течение двух лет, он был доставлен на стадион в виде 324 рулонов и постелен в середине октября. Общая площадь газона составляет 7,5 тыс. кв. м.

«Система подогрева состоит из уложенных поперек поля полиэтиленовых труб диаметром 25 мм с интервалом в 25 м. Их общая протяженность составила свыше 33 км. Система может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, при котором контролируется подача тепла для обеспечения оптимальной температуры в корневой системе — от 11 до 25 градусов Цельсия. При этом система учитывает температуру воздуха и температуру грунта и старается обеспечить комфортную температуру не только в корневой системе, но и на стебле травы, предотвращая обморожение стебля. С другой стороны, не допускается перегрев теплоносителя выше 45 градусов, чтобы предотвратить гибель корней», — заключили в пресс-службе.