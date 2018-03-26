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Спортсмены из Зюзино приняли участие в окружных соревнованиях
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Спортсмены из Зюзино приняли участие в окружных соревнованиях 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
24 и 25 марта марта спортсмены из спортивно-досугового центра «Ратмир» участвовали в шахматных и хоккейных соревнованиях.
24 и 25 марта команда района Зюзино приняла участие в окружных отборочных соревнованиях по шахматам в рамках Московских городских спартакиад «Московский двор — спортивный двор», «Спорт для всех» и в окружной отборочной спартакиаде по шахматам «Спартакиада пенсионеров России».
Юные хоккеисты сыграли товарищеский матч с командой района Бескудниково. Встреча прошла в дружной обстановке. Матч закончился счетом 2:1.
На улице Болотниковская, дом 33, корпус 2 состоялись районные соревнования по гиревому спорту в рамках Московских межокружных Спартакиад «Спорт для всех». Несколько спортсменов из «Ратмира» заняли призовые места.
Каховка: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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