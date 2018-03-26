Спортсмены из Зюзино приняли участие в окружных соревнованиях

24 и 25 марта марта спортсмены из спортивно-досугового центра «Ратмир» участвовали в шахматных и хоккейных соревнованиях.

24 и 25 марта команда района Зюзино приняла участие в окружных отборочных соревнованиях по шахматам в рамках Московских городских спартакиад «Московский двор — спортивный двор», «Спорт для всех» и в окружной отборочной спартакиаде по шахматам «Спартакиада пенсионеров России».

Юные хоккеисты сыграли товарищеский матч с командой района Бескудниково. Встреча прошла в дружной обстановке. Матч закончился счетом 2:1.

На улице Болотниковская, дом 33, корпус 2 состоялись районные соревнования по гиревому спорту в рамках Московских межокружных Спартакиад «Спорт для всех». Несколько спортсменов из «Ратмира» заняли призовые места.