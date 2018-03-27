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Белоруссия намерена принять Всемирную шахматную олимпиаду
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Белоруссия намерена принять Всемирную шахматную олимпиаду 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Белоруссия подаст заявку на проведение у себя Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году, сообщает ТАСС.
"7 апреля в Минске состоится заседание президентского совета Международной федерации шахмат (FIDE), на котором белорусская сторона намерена подать заявку на проведение в 2022 году Всемирной шахматной олимпиады", — проинформировали в Министерства спорта и туризма Белоруссии.
Глава Белорусской федерации шахмат (БФШ) отметила, что «в стране давно вынашивали идею провести в Минске шахматную олимпиаду — грандиозное соревнование, которое бы собрало лучших со всего мира».
"Считаем, что уже накопили определенный опыт, знаем, что нужно сделать в организационном плане, поэтому, заручившись поддержкой Министерства спорта и туризма, городских властей, будем выступать с такой инициативой", — добавила глава БФШ.
Ранее сообщалось, что российский шахматист Владимир Крамник и китаец Дин Лижень сыграли вничью на турнире претендентов.
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