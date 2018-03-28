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Россельхознадзор раскрыл мошенничество с молоком из Белоруссии
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Россельхознадзор раскрыл мошенничество с молоком из Белоруссии 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИАМО
Россельхознадзор обнаружил очередную мошенническую схему поставки сухого молока и сливочного масла из Белоруссии, передает «Интерфакс».
Во время проверки на предприятии «Мстиславльмолоко» (торговая марка «Бабушкина крынка») было установлено, что на нем нет оборудования для производства сухого молока и сливочного масла. В то же время эта продукция была отгружена как произведенная на этом предприятии и сопровождалась ветеринарными документами, оформленными ветеринарной службой Мстиславльского района.
«Этот факт свидетельствует об отсутствии контроля со стороны ветеринарной службы Белоруссии при производстве молочной продукции, последующем экспорте и о ее участии в схемах мошенничества при производстве продукции животного происхождения и легализации незаконного бизнеса», — говорится в сообщении ведомства. Анализ материалов, полученных в ходе инспекции, продолжается.
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