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Каруана стал победителем турнира претендентов
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Американский гроссмейстер Каруана стал победителем турнира претендентов 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Американский шахматист Фабиано Каруана стал победителем турнира претендентов в Берлине. Таким образом, Каруана сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится в ноябре в Лондоне.
В заключительном туре Каруана черными фигурами победил россиянина Александра Грищука. На турнире претендентов 25-летний Каруана одержал пять побед, восемь партий завершил вничью, один раз потерпел поражение, уступив российскому гроссмейстеру Сергею Карякину.
Каруана впервые в карьере примет участие в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Он стал первым американцем за 22 года, который сыграет в подобной встрече под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). В предыдущий раз представитель США играл в матче за мировую корону в 1996 году, когда американец Гата Камский проиграл россиянину Анатолию Карпову (7,5:10,5) в матче в Элисте.
На турнире претендентов в 2016 году Каруана занял второе место, набрав 7,5 балла. Он уступил Карякину, победившему в турнире, один балл. На данный момент в рейтинге FIDE Каруана занимает восьмое место, набрав 2784 очка.
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