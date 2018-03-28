Ещё
Детский шахматный клуб «Chess First» (школа 1953)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детский шахматный клуб «Chess First» (школа 1953) 

Ezhikezhik.ru 40 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Шахматные клубы Chess First открыты для детей от 3 лет. Здесь используют авторскую методику преподавания и ориентируются на детей разных возрастов. Профессиональные педагоги проводят занятия в игровой форме и умеют говорить просто о сложных вещах. Уже через несколько месяцев ребенок сможет играть в шахматы и даже принимать участие в детских турнирах.
На занятия можно прийти с любым уровнем подготовки, стоимость 8 занятий по 1 часу — 5200 руб. в месяц. Индивидуальные занятия — от 2000 руб. за 1 час.
Пока дети занимаются, родители могут выпить кофе или погулять в парке рядом с Клубом. Подробнее об условиях и стоимости обучения можно узнать, заполнив электронную форму на сайте.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Детский шахматный клуб «Chess First» (ЖК Дубровка) День рождения парка «Карибия» Занятие по книге «Собаки и кошки: что знает о них наука»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России не учится на ошибках51
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Панарин повторил достижение Овечкина и Малкина
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение