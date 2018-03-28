Детский шахматный клуб «Chess First» (школа 1953)

Шахматные клубы Chess First открыты для детей от 3 лет. Здесь используют авторскую методику преподавания и ориентируются на детей разных возрастов. Профессиональные педагоги проводят занятия в игровой форме и умеют говорить просто о сложных вещах. Уже через несколько месяцев ребенок сможет играть в шахматы и даже принимать участие в детских турнирах.

На занятия можно прийти с любым уровнем подготовки, стоимость 8 занятий по 1 часу — 5200 руб. в месяц. Индивидуальные занятия — от 2000 руб. за 1 час.

Пока дети занимаются, родители могут выпить кофе или погулять в парке рядом с Клубом. Подробнее об условиях и стоимости обучения можно узнать, заполнив электронную форму на сайте.