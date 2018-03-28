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Шахматные турниры проходят в филиале ДК Щербинки
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Шахматные турниры проходят в филиале ДК Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Шахматный клуб открыт в филиале ДК. Фото: архив
Мало кто знает, что на протяжении месяца в филиале Дворца культуры в микрорайоне Остафьево функционирует шахматный клуб. И каждую субботу его участники встречаются и соревнуются между собой.
Встречи за шахматными столами проходят в рамках турнира, который открылся в преддверии Дня защитника Отечества, а его финиш и подведение итогов намечен на День Победы. Руководит клубом Иван Бармин — полковник, командир корабля, а ныне ветеран Вооруженных сил, он дает советы младшим участникам, а таких в клубе немало.
Шахматы — игра, доступная всем возрастам, поэтому на турнир заявились и школьники, и действующие военнослужащие, и ветераны Великой Отечественной войны и военной службы. Пока в клуб входят около 15 человек, но и сейчас любой желающий может вступить в него и показать свои силы в этой интеллектуальной игре.
Турнир проводится по круговой системе, за каждую выигранную партию победитель набирает очки, а лидеры встретятся в полуфинальных и финальных играх 9 мая. Поэтому если вы уверены в своих силах, а шахматы — ваша любимая игра, приходите по субботам в 11:30 по адресу: ул. Молодежная, д. 1.
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