Эксперт: Карякин сделал многое для развития шахмат в России

"Нам очень повезло, что у нее есть такой блестящий человек и великолепный шахматист, как Карякин. Он столько сделал для развития этого вида спорта в стране, сколько не делал в последние 30 лет ни один шахматист", — заявил специалист.

Ким также рассказал о том, поблагодарил Карякина за его самоотдачу в развитии спорта.

"Кто-то может его упрекнуть за то, что он не готовился к турнирам, а открывал детские школы. А я бы посмотрел на эту ситуацию по-другому. Карякин, подчас в ущерб своим профессиональным интересам делал нечто прекрасное для других людей, то, что считал правильным и порядочным. И за это ему огромное спасибо", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Российской шахматной федерации разочарованы результатами турнира претендентов.