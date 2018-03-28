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Эксперт: Карякин сделал многое для развития шахмат в России
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Эксперт: Карякин сделал многое для развития шахмат в России 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Анастасия Карлович
Первый Вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким рассказал в интервью "Газете.Ru" о вкладе Сергея Карякина в развитие шахмат в России.
"Нам очень повезло, что у нее есть такой блестящий человек и великолепный шахматист, как Карякин. Он столько сделал для развития этого вида спорта в стране, сколько не делал в последние 30 лет ни один шахматист", — заявил специалист.
Ким также рассказал о том, поблагодарил Карякина за его самоотдачу в развитии спорта.
"Кто-то может его упрекнуть за то, что он не готовился к турнирам, а открывал детские школы. А я бы посмотрел на эту ситуацию по-другому. Карякин, подчас в ущерб своим профессиональным интересам делал нечто прекрасное для других людей, то, что считал правильным и порядочным. И за это ему огромное спасибо", — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Российской шахматной федерации разочарованы результатами турнира претендентов.
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