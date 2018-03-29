Матч с участием «Легенд хоккея» пройдет в Красноярске в рамках экономического форума

КРАСНОЯРСК, 29 марта. / ТАСС /. Матч с участием звезд клуба «Легенды хоккея» пройдет в рамках Красноярского экономического форума 13 апреля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства края.

"В рамках спортивной программы XV Красноярского экономического форума состоится благотворительный хоккейный матч. Встреча сборной командой Красноярского края и сборной командой гостей КЭФ пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «Арена. Север». В состав команд войдут представители власти, бизнеса, общественные деятели, руководители спортивной отрасли. Особыми участниками матча станут прославленные советские и российские хоккеисты, представители клуба «Легенды хоккея», — говорится в сообщении.

Игра пройдет 13 апреля в 20:00 крск (16:00 мск) в «Арена „Север“. Все вырученные средства будут направлены в Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями „Открытые сердца“.

Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля. Тема форума: „Россия 2018-2024: реализуя потенциал“.