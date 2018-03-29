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Спортдайджест: борьба за шахматную корону и мошенники в крикете
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Спортдайджест: борьба за шахматную корону и мошенники в крикете 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева представляет обзор самых интересных новостей из мира силы и ловкости.
25-летний американский гроссмейстер Фабиано Каруана выиграл турнир претендентов и теперь в ноябре поспорит с Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону. В заключительном туре Каруана черными фигурами победил россиянина Александра Грищука и в итоговой таблице всего на один балл опередил Сергея Карякина и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Предстоящий поединок за звание чемпиона мира будет дебютным в карьере Фабиано. К тому же он стал первым американцем за 22 года, кто примет участие в подобном матче.
Скандал века разгорелся в крикете. На мошенничестве попались лидеры австралийской сборной. Во время матча с южноафриканцами капитан команды Стив Смит попытался незаметно приклеить на мяч кусок изоленты, предварительно обсыпанной песком. Это должно было существенно изменить траекторию полета. Однако момент подвоха попал в объективы фотокамер. Игрок уже признался, что идея пришла ему в голову во время обеда с партнером по сборной. Теперь оба изгнаны из команды, а главный тренер вынужден просить об отставке.
Выиграть, не касаясь фигур
Запрещенные приемы в шахматах
Дальнейшие поиски бессмысленны. Яхтсмен, который в понедельник выпал за борт во время кругосветный парусной регаты, скорее всего, мертв. Его команда направляется в ближайший порт, дальнейшее участие в гонке невозможно. Комиссия по расследованию трагедии пытается выяснить, почему спортсмена с персональным маячком на спасательном жилете до сих пор не обнаружили. Есть вопросы и к самому экипажу, ведь месяцем ранее с той же яхты упал в воду другой член команды, которого удалось быстро обнаружить и спасти.
Нынешняя регата уже омрачилась трагедией. После столкновения с китайским рыболовным судном погибли два человека.
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