Бутовские шахматисты не смогли пробиться в тройку лучших

Попытки войти в тройку призёров наши игроки в шахматы предприняли дважды — 24 и 25 марта. Но… победили всё-таки сильнейшие — таков закон спорта.

В субботу, 24 марта, в рамках Московской комплексной межокружной cпартакиады «Спорт для всех» прошли отборочные соревнования по шахматам. В итоге в командном зачёте наши шахматисты стали пятыми.

На следующий день — 25 марта — состоялись окружные отборочные соревнования, являвшиеся этапом «Спартакиады пенсионеров России-2018». Однако и здесь бутовчане лишь вплотную приблизились к тройке лучших, но в неё не вошли. В общекомандном зачёте бутовские ветераны шахмат заняли четвёртое место.

Остаётся лишь, как говорил классик, «ждать и надеяться» на лучшее. И при этом ещё и тренироваться.