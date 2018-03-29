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Бутовские шахматисты не смогли пробиться в тройку лучших
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Бутовские шахматисты не смогли пробиться в тройку лучших 

Вестник Бутова 3 часа назад
Попытки войти в тройку призёров наши игроки в шахматы предприняли дважды — 24 и 25 марта. Но… победили всё-таки сильнейшие — таков закон спорта.
В субботу, 24 марта, в рамках Московской комплексной межокружной cпартакиады «Спорт для всех» прошли отборочные соревнования по шахматам. В итоге в командном зачёте наши шахматисты стали пятыми.
На следующий день — 25 марта — состоялись окружные отборочные соревнования, являвшиеся этапом «Спартакиады пенсионеров России-2018». Однако и здесь бутовчане лишь вплотную приблизились к тройке лучших, но в неё не вошли. В общекомандном зачёте бутовские ветераны шахмат заняли четвёртое место.
Остаётся лишь, как говорил классик, «ждать и надеяться» на лучшее. И при этом ещё и тренироваться.
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