Шахматисты Саратова могут бесплатно играть в новом клубе

Красивое здание рядом с парком «Липки» на пересечении ул. Соборная и ул. Бабушки взвоз принадлежит частном улицу.

Однако прийти поиграть здесь в шахматы могут все желающие. Причем, совершенно бесплатно. Об этом 30 марта своем Телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат ГД РФ Николай Панков. Напомним, ранее жители города высказывали серьезные опасения в связи с тем, что так называемый Шахматный дворец будет отдан под развлекательное заведение. Например, ресторан. Николай Панков решил лично разобраться в этом вопросе.

«Заехал в шахматный клуб к Эдварду Арзуманяну. Не скажу, что ежедневно валят к нему шахматисты города, но то, что он выделил помещение и создал условие это правильно. По виду вижу не протоптана туда дорожка людей. Для меня важно чтобы и в дальнейшем этот клуб был для людей», — написал в своем блоге парламентарий. Уточняется, что предприниматель заключил соглашение на 49 лет с министерством спорта региона. Именно оно дает право шахматистам играть здесь бесплатно. Так, например, в самое ближайшее время — в апреле — Шахматный дворец откроет свои двери для очередного шахматного чемпионата.

Панков допускает возможность использования клуба в коммерческих целях: «Понимаю, и экономика быть должна». При этом отмечая, что бизнес этот социально-ответственный. А социальную составляющую, с его слов, нужно окупать коммерческим использованием площадей.