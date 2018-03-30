Шахматный матч за звание чемпиона мира Карлсен — Каруана может быть перенесён из Лондона в Сент-Луис

Шахматный матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной может быть перенесён из Лондона в Сент-Луис. Перенос возможен из-за того, что Каруана представляет США, сообщает The Guardian . Проведение матча в Сент-Луисе может повысить призовой фонд, так как американский город считается центром шахмат в США. Призовой фонд организаторов матча в Лондоне составляет 1 млн долларов. Встреча между Карлсеном и Каруаной из 12 партий пройдёт в ноябре. Ранее американский шахматист Фабиано Каруана думал, что поражение от россиянина Сергея Карякина в 12-м туре сыграет для него негативную роль в итоговом распределении мест на турнире претендентов в Берлине.