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Шахматный матч за звание чемпиона мира Карлсен — Каруана может быть перенесён из Лондона в Сент-Луис
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Шахматный матч за звание чемпиона мира Карлсен — Каруана может быть перенесён из Лондона в Сент-Луис 

RT на русском 58 минут назад
Шахматный матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной может быть перенесён из Лондона в Сент-Луис. Перенос возможен из-за того, что Каруана представляет США, сообщает The Guardian. Проведение матча в Сент-Луисе может повысить призовой фонд, так как американский город считается центром шахмат в США.
Призовой фонд организаторов матча в Лондоне составляет 1 млн долларов. Встреча между Карлсеном и Каруаной из 12 партий пройдёт в ноябре.
Ранее американский шахматист Фабиано Каруана думал, что поражение от россиянина Сергея Карякина в 12-м туре сыграет для него негативную роль в итоговом распределении мест на турнире претендентов в Берлине.
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