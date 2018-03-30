Матч за звание чемпиона мира между Карлсеном и Каруаной могут перенести из Лондона в Сент-Луис

Матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной может быть перенесен из Лондона в Сент-Луис, утверждает The Guardian . По информации издания, проведение встречи в США существенно повысит призовой фонд поединка. Матч за шахматную корону между действующим чемпионом Карлсеном и выигравшим турнир претендентов Каруаной должен пройти в ноябре в Лондоне. Заявленный призовой фонд — 1 миллион долларов. Напомним, что 25-летний Каруана, который ранее выступал за Италию, — первый американский претендент на титул с 1972 года после Бобби Фишера