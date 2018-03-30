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Матч за звание чемпиона мира между Карлсеном и Каруаной могут перенести из Лондона в Сент-Луис
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Матч за звание чемпиона мира между Карлсеном и Каруаной могут перенести из Лондона в Сент-Луис 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
Матч за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной может быть перенесен из Лондона в Сент-Луис, утверждает The Guardian. По информации издания, проведение встречи в США существенно повысит призовой фонд поединка.
Матч за шахматную корону между действующим чемпионом Карлсеном и выигравшим турнир претендентов Каруаной должен пройти в ноябре в Лондоне. Заявленный призовой фонд — 1 миллион долларов.
Напомним, что 25-летний Каруана, который ранее выступал за Италию, — первый американский претендент на титул с 1972 года после Бобби Фишера.
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