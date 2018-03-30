Матч за звание чемпиона мира между Карлсеном и Каруаной может быть перенесен в США

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной может пройти в США, передает ТАСС

По информации The Guardian, встреча, запланированная в Лондоне, может быть перенесена в Сент-Луис.

Данное решение объясняется тем, что Каруана является американцем, а проведение шахматного матча может повлиять на увеличение призового фонда. Отмечается, что Сент-Луис является центром шахмат в США.

Организаторы матча в Лондоне заплатят победителю $1 млн Карлсен и Каруана проведут между собой 12 партий. Игры состоятся в ноябре 2018 года.

Ранее Каруана выиграл турнир претендентов по шахматам.