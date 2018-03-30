Ещё
Матч за звание чемпиона мира между Карлсеном и Каруаной может быть перенесен в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матч за звание чемпиона мира между Карлсеном и Каруаной может быть перенесен в США 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной может пройти в США, передает ТАСС.
По информации The Guardian, встреча, запланированная в Лондоне, может быть перенесена в Сент-Луис.
Данное решение объясняется тем, что Каруана является американцем, а проведение шахматного матча может повлиять на увеличение призового фонда. Отмечается, что Сент-Луис является центром шахмат в США.
Организаторы матча в Лондоне заплатят победителю $1 млн Карлсен и Каруана проведут между собой 12 партий. Игры состоятся в ноябре 2018 года.
Ранее Каруана выиграл турнир претендентов по шахматам.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт: Карякин сделал многое для развития шахмат в России "Спартак-2" сыграл вничью с "Луч-Энергией" в матче ФНЛ "Тамбов" сыграл вничью с "Олимпийцем" в матче первенства ФНЛ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника49
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»1
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение