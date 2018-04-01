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ЦСКА ушел от поражения в матче с «Ростовом» в молодежном первенстве
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ЦСКА ушел от поражения в матче с «Ростовом» в молодежном первенстве 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Фото: РИА Новости
«Ростов» сыграл вничью с ЦСКА в матче 24-го тура молодежного первенства чемпионата России — 2:2. В составе хозяев дубль оформил Дмитрий Вебер. Армейцы смогли отыграть отставание в два мяча, во втором тайме отличился Данила Яков.
"Ростов" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. ЦСКА идет на второй строчке с 53-мя баллами.
Молодежные команды
24-й тур  "Ростов" — ЦСКА — 2:2 (1:0)
Голы: Вебер, 21 (1:0). Вебер, 60 (2:0). Янов, 75 (2:1). Янов, 81 (2:2).
Судья: РОДИОНОВ (Чехов).
1 апреля. Батайск. Стадион «МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)».
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