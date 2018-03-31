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Карякин поднялся на девятое место в рейтинге FIDE
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Шахматист Карякин поднялся на девятое место в рейтинге FIDE 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский гроссмейстер Сергей Карякин поднялся с 13-го на девятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Карякин занял итоговое третье место на прошедшем в Берлине турнире претендентов. В его активе 2778 очков.
Его соотечественники Владимир Крамник и Александр Грищук опустились в рейтинге на четвёртое (2792 балла) и 13-е места (2766) соответственно.
Лидирующую позицию занимает норвежец Магнус Карлсен (2843), на второй строчке располагается азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2814), на третьей — победитель турнира претендентов Фабиано Каруана (2804).
Ранее сообщалось, что шахматный матч за звание чемпиона мира Карлсен — Каруана может быть перенесён из Лондона в Сент-Луис.
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