Россиянка Боднарук стала серебряным призёром ЧЕ по быстрым шахматам 

Российская шахматистка Анастасия Боднарук стала серебряным призёром чемпионата Европы по быстрым шахматам, который завершился в Тбилиси.
После 11 туров пять шахматисток набрали по 8 очков из 11 возможных. Это Элизабет Петц (Германия), Боднарук и Александра Костенюк (обе — Россия), Анна Музычук и Анна Ушенина (обе — Украина). По дополнительным показателям чемпионкой Старого Света стала Петц, второе место заняла Боднарук, а замкнула тройку призёров Музычук.
В топ-10 также вошли ещё четыре российские шахматистки: Костенюк (8 очков), Ольга Гиря, Дарья Войт (обе — по 7,5) и Александра Мальцевская (7).
Всего в турнире приняли участие 78 шахматисток из 16 стран.