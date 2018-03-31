Россиянка Боднарук стала серебряным призёром ЧЕ по быстрым шахматам

Российская шахматистка Анастасия Боднарук стала серебряным призёром чемпионата Европы по быстрым шахматам, который завершился в Тбилиси.

Всего в турнире приняли участие 78 шахматисток из 16 стран.