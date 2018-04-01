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Шахматистка Музычук стала чемпионкой Европы по блицу
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Шахматистка Музычук стала чемпионкой Европы по блицу 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Тбилиси завершился чемпионат Европы по блицу среди женщин. В соревнованиях приняли участие 77 шахматисток из 16 стран.
Набрав 10 очков из 13, чемпионкой стала украинская шахматистка Анна Музычук. На пол-очка от победительницы отстали сразу три преследовательницы. По дополнительным показателям второе место заняла немка Элизабет Петц. Третьей стала полька Моника Сочко. Испанка Ана Матнадзе осталась на четвёртой позиции.
Россиянки Валентина Гунина, Дарья Войт, Александра Горячкина и Анастасия Боднарук отстали от победительницы на 1,5 очка и заняли места с 8-го по 13-е.
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