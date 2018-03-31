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Анатолий Карпов прокомментировал скандал вокруг «дела Скрипаля»
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Анатолий Карпов прокомментировал скандал вокруг «дела Скрипаля» 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов прокомментировал скандал вокруг «дела Скрипаля».
"Вопрос коренной состоит в том, что отравление Скрипаля Англия изначально приписала России. Буквально на следующий день, без проведения расследования, все было ясно. Это чисто политическая акция, которая кому-то нужна. К ней присоединяются с разных сторон. И Каспарову это, видимо, тоже сейчас нужно", — цитирует Карпова НСН.
Ранее Карпов ответил на призыв Гарри Каспарова бойкотировать чемпионат мира в России.
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