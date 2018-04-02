В Салехарде играли в быстрые шахматы

Соревнования прошли в шахматной школе Анатолия Карпова в воскресенье. 9 команд, в каждой — двое мужчин и женщина — сразились в блицах.

Сборная команда «Союз», состоящая из сотрудников «Ямалтелекома» и шахматной школы, во всех девяти встречах победила соперников всухую и заняла первое место.

Со вторым местом всё оказалось гораздо интереснее. Команда производственно-технического объединения при правительстве ЯНАО и Ямальского многопрофильного колледжа закончили игры с равным счётом, набрав по 14 очков. Поэтому дополнительно оценивали результат встречи команд между собой. Лучший результат показали представители колледжа, они и заняли второе место в турнире.

Последнее место — у сборной спортшколы. Спортсмены признали, что шахматы — не их конек, и обещали отыграться в следующем, более привычном для них виде спорта — лыжных гонках, которые пройдут 7 апреля на лыжной базе.