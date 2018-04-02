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В Салехарде играли в быстрые шахматы
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В Салехарде играли в быстрые шахматы 

Красный Север 47 минут назад
Соревнования прошли в шахматной школе Анатолия Карпова в воскресенье. 9 команд, в каждой — двое мужчин и женщина — сразились в блицах.
Сборная команда «Союз», состоящая из сотрудников «Ямалтелекома» и шахматной школы, во всех девяти встречах победила соперников всухую и заняла первое место.
Со вторым местом всё оказалось гораздо интереснее. Команда производственно-технического объединения при правительстве ЯНАО и Ямальского многопрофильного колледжа закончили игры с равным счётом, набрав по 14 очков. Поэтому дополнительно оценивали результат встречи команд между собой. Лучший результат показали представители колледжа, они и заняли второе место в турнире.
Последнее место — у сборной спортшколы. Спортсмены признали, что шахматы — не их конек, и обещали отыграться в следующем, более привычном для них виде спорта — лыжных гонках, которые пройдут 7 апреля на лыжной базе.
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