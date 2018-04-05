В Москве арестовали водителя, протащившего полицейского на двери машины

Автоинспектор остановил Nissan, и во время проверки документов нетрезвый водитель нажал на педаль газа. Тогда полицейский зацепился за дверь автомобиля и попытался проникнуть в салон, и в таком положении страж порядка проехал по улице больше километра, пока не упал. При этом нарушитель не только не пытался остановиться, но и несколько раз ударил сотрудника ДПС по лицу, пытаясь сбросить его на дорогу.

Сейчас пострадавший автоинспектор находится в больнице, у него закрытая черепно-мозговая травма, ссадины и ушибы. 29-летнего подозреваемого удалось быстро задержать. Против него возбуждено уголовное дело. Сегодня суд арестовал его на два месяца.