Ещё
В Москве арестовали водителя, протащившего полицейского на двери машины
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве арестовали водителя, протащившего полицейского на двери машины 

Говорит Москва 9 минут назад
Фото: MosDay.ru
Автоинспектор остановил Nissan, и во время проверки документов нетрезвый водитель нажал на педаль газа. Тогда полицейский зацепился за дверь автомобиля и попытался проникнуть в салон, и в таком положении страж порядка проехал по улице больше километра, пока не упал. При этом нарушитель не только не пытался остановиться, но и несколько раз ударил сотрудника ДПС по лицу, пытаясь сбросить его на дорогу.
Сейчас пострадавший автоинспектор находится в больнице, у него закрытая черепно-мозговая травма, ссадины и ушибы. 29-летнего подозреваемого удалось быстро задержать. Против него возбуждено уголовное дело. Сегодня суд арестовал его на два месяца.
Говорит Москва: последние новости
Букмекеры считают лондонский «Арсенал» фаворитом в матче с ЦСКА Александр Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса в поединке в Кардиффе Хакеры опубликовали переписку МОК о задаче Макларена лишить Россию Олимпийских игр
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы могут остаться без ОИ58
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»82
Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ5
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»286
Рудковская опозорила Плющенко61
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение