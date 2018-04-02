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Юные шахматисты будут представлять свою школу на городском турнире по шахматам
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Юные шахматисты будут представлять свою школу на городском турнире по шахматам 

Управа района Южное Бутово 2 апреля 2018
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается на сайте школы № 1883, 29 марта прошел межрайонный этап личных соревнований по шахматам среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Москвы «Московский гамбит».
Школу № 1883 представляли юные шахматисты в категориях: мальчик и девочка 1-2 классов, мальчик и девочка 3-4 классов и мальчики 5 класс. Поздравляем учеников: Григория, Марию и Екатерину — победителей в своих возрастных категориях. Теперь они будут представлять свою школу на финальных городских соревнованиях. Желаем побед юным шахматистам.
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