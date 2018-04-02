Юные шахматисты будут представлять свою школу на городском турнире по шахматам

Как сообщается на сайте школы № 1883, 29 марта прошел межрайонный этап личных соревнований по шахматам среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Москвы «Московский гамбит».

Школу № 1883 представляли юные шахматисты в категориях: мальчик и девочка 1-2 классов, мальчик и девочка 3-4 классов и мальчики 5 класс. Поздравляем учеников: Григория, Марию и Екатерину — победителей в своих возрастных категориях. Теперь они будут представлять свою школу на финальных городских соревнованиях. Желаем побед юным шахматистам.