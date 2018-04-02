Шахматисты 38-й махачкалинской гимназии сыграют на Всероссийском турнире «Белая ладья»

Шахматисты 38-й махачкалинской гимназии сыграют на Всероссийском турнире «Белая ладья»Команда шахматистов махачкалинской гимназии №38 завоевала право выступить на открытых Всероссийских соревнованиях «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций, которые пройдут 1-9 июня в Сочи.

Сыграть на престижном турнире школьники столичной гимназии смогут благодаря победе на республиканском турнире «Белая ладья».

Махачкалинские школьники оказались на этом турнире сильнее своих сверстников из Каспийска, занявших второе место, а также Дербента и Акушинского района, поделивших третье место.

Победу гимназии №38 принесли Эльдар Магомедов, Али Гарунов, Али Кебедов, Камилла Магомедханова.

Напомним, что в 2015 году команда шахматистов гимназии №38 уже становилась участником открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья».