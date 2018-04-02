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Шахматисты 38-й махачкалинской гимназии сыграют на Всероссийском турнире «Белая ладья»
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Шахматисты 38-й махачкалинской гимназии сыграют на Всероссийском турнире «Белая ладья» 

Mirmol.ru 48 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Шахматисты 38-й махачкалинской гимназии сыграют на Всероссийском турнире «Белая ладья»Команда шахматистов махачкалинской гимназии №38 завоевала право выступить на открытых Всероссийских соревнованиях «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций, которые пройдут 1-9 июня в Сочи.
Сыграть на престижном турнире школьники столичной гимназии смогут благодаря победе на республиканском турнире «Белая ладья».
Махачкалинские школьники оказались на этом турнире сильнее своих сверстников из Каспийска, занявших второе место, а также Дербента и Акушинского района, поделивших третье место.
Победу гимназии №38 принесли Эльдар Магомедов, Али Гарунов, Али Кебедов, Камилла Магомедханова.
Напомним, что в 2015 году команда шахматистов гимназии №38 уже становилась участником открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья».
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