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Ученики школы № 1883 прошли на этап городских соревнований по шахматам
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Ученики школы № 1883 прошли на этап городских соревнований по шахматам 

Южное Бутово 3 часа назад
Фото: Южное Бутово
29 марта в школе № 1883 прошел межрайонный этап личных соревнований по шахматам среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Москвы «Московский гамбит». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Школу № 1883 представляли юные шахматисты в категориях: мальчик и девочка 1-2 классов, мальчик и девочка 3-4 классов, мальчики 5 класс. Поздравляем учеников: Григория, Марию и Екатерину — победителей в своих возрастных категориях. Ребята получили правило представлять нашу школу на финальных городских соревнованиях. Желаем успехов.
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