Ученики школы № 1883 прошли на этап городских соревнований по шахматам

29 марта в школе № 1883 прошел межрайонный этап личных соревнований по шахматам среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Москвы «Московский гамбит». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Школу № 1883 представляли юные шахматисты в категориях: мальчик и девочка 1-2 классов, мальчик и девочка 3-4 классов, мальчики 5 класс. Поздравляем учеников: Григория, Марию и Екатерину — победителей в своих возрастных категориях. Ребята получили правило представлять нашу школу на финальных городских соревнованиях. Желаем успехов.