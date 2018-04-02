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Команда шахматистов из Марьиной Рощи стала первой в окружных соревнованиях
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Команда шахматистов из Марьиной Рощи стала первой в окружных соревнованиях 

Управа района Марьина роща 45 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Окружной турнир по шахматам состоялся недавно в помещении центра интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» на Хачатуряна. Команда из Марьиной Рощи, принимавшая участие в соревнованиях, заняла первое место.
— Соревнования проходили в рамках спартакиады «Спорт для всех». Район представляли Тимофей Зотов и Александр Мастерских, — сообщила руководитель досугового подразделения ГБУ «СДЦ „Шире круг“ Елена Цыганова.
Отмечается, что по итогам соревнований победители войдут в команду округа для участия в городских соревнованиях. (то)
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