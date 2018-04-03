Нижегородская шахматистка победила на первенстве ПФО

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области, чемпионат Приволжского федерального округа по классическим шахматам среди мужчин и женщин проходил в Ижевске.

Мастер ФИДЕ Екатерина Гольцева стала сильнейшей в женском турнире, набрав 8,5 очка из девяти возможных и второй год подряд получила право участвовать в Высшей лиге чемпионата России среди женщин.

Серебряным призером стала Камалия Булатова из Татарстана, а бронзу завовеала представительница Саратовской области Анастасия Протопопова. Обе шахматистки набрали по 6,5 баллов.

Напомним, ранее сообщалось, что золото и серебро завоевали нижегородские шахматисты на чемпионате ПФО по блицу.