Ещё
Нижегородская шахматистка победила на первенстве ПФО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородская шахматистка победила на первенстве ПФО 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Нижегородской области, чемпионат Приволжского федерального округа по классическим шахматам среди мужчин и женщин проходил в Ижевске.
Мастер ФИДЕ Екатерина Гольцева стала сильнейшей в женском турнире, набрав 8,5 очка из девяти возможных и второй год подряд получила право участвовать в Высшей лиге чемпионата России среди женщин.
Серебряным призером стала Камалия Булатова из Татарстана, а бронзу завовеала представительница Саратовской области Анастасия Протопопова. Обе шахматистки набрали по 6,5 баллов.
Напомним, ранее сообщалось, что золото и серебро завоевали нижегородские шахматисты на чемпионате ПФО по блицу.
Newsroom24: последние новости
Нижегородский «Олимпиец» сыграл вничью со «Спартаком-2» в ФНЛ Первые всероссийские соревнования по ловле на мормышку среди спортсменов с ограниченными возможностями по слуху проходят в Нижегородской области Нижегородская лыжница примет участие в олимпийском масс-старте на 30 км
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»1
«Скажи мне это в лицо»: Малкин поссорился с Кузнецовым
WADA против турниров в РФ39
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение