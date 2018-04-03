Открытый урок по игре в шахматы пройдет в Щербинке

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Открытый урок по игре в шахматы пройдет 8 апреля во Дворце культуры городского округа Щербинка. Об этом сообщил специалист учреждения по связям с общественностью Никита Храмцов.

Бесплатное занятие пройдет для гостей всех возрастов. Урок будет вести кандидат в мастера спорта по шахматам. На мероприятии будет проведена запись в дополнительную группу игрового клуба, который откроют во Дворце культуры.

Начало мероприятия запланировано на 14:00.

Напомним, что турнир по игре в шахматы продолжается в филиале Дворца культуры в микрорайоне Остафьево. Финал соревнований пройдет 9 мая.