Одним мастером спорта России по шахматам на Ямале стало больше 

Салехардская шахматистка Елена Семенова завоевала три награды на чемпионате Уральского федерального округа в Челябинске. В блице она стала обладательницей золотой медали и завоевала две серебряные медали в классических и быстрых шахматах. Кроме того, Елене присвоили звание мастер спорта России.
Ещё одна салехардская спортсменка Оксана Горячкина удачно выступила на этапе Кубка России среди девочек и мальчиков от 9 до 15 лет, который прошел в Казани. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте по физической культуре и спорту, среди девочек 9 лет она возглавила турнирную таблицу и лидировала до последнего тура. С результатом 5 баллов из 7 возможных Оксана завоевала золотую медаль.
Елена Семенова и Оксана Горячкина — воспитанницы Полярной шахматной школы Анатолия Карпова.