15-летняя нижегородская шахматистка стала чемпионкой ПФО

Воспитанница нижегородской ДЮСШ № 9 Екатерина Гольцева выиграла чемпионат Приволжского федерального округа по классическим шахматам, который проходил в Ижевске. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода 4 апреля.

По итогам турнира спортсменка набрала 8,5 очка из 9 возможных и вырвала победу, не оставив шансов соперницам.

Серебро завоевала спортсменка из Татарстана Камалия Булатова, бронзовым призером состязания признана Анастасия Протопопова из Саратовской области.

Отметим, что Екатерина Гольцева второй год подряд получает право участвовать в высшей лиге чемпионата России по шахматам среди женщин.

Ранее нижегородская шахматистка попала в десятку лучших юных шахматисток планеты.

Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода