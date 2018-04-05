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Российский гроссмейстер Туров выиграл международный турнир в Норвегии
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Российский гроссмейстер Туров выиграл международный турнир в Норвегии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянин Максим Туров стал победителем международного шахматного турнира TV2 International, который проходил в Фагернесе (Норвегия). Второе место занял ещё один россиянин Дмитрий Кряквин.
Оба представителя России набрали по семь из девяти возможных очков. Туров был признан победителем турнира по дополнительным показателям. Третье место занял Беньямин Арвола Ноткевич из Норвегии, который также по дополнительным показателям опередил чеха Игоря Раусиса.
Шахматы. Фагернесе. Норвегия TV2 International. Мужчины
1. Максим Туров — 7 2. Дмитрия Кряквин — 7 3. Беньямин Арвола Ноткевич — 6,5.
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