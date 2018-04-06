Карякин: мы с семьёй восстанавливаем силы в Ницце после турнира претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как отдыхает после турнира претендентов, на котором он занял третье место.

«Дорогие друзья, спасибо вам большое за огромную поддержку, которую я получал во время турнира претендентов! Выше головы я не прыгнул, но турнир провёл очень интересно. Сейчас мы с семьёй восстанавливаем силы в Ницце. Во второй половине апреля стартует очень сильный турнир в Шамкире», — написал Карякин на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть запись можно на странице Карякина в сети «Твиттер».