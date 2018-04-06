Гроссмейстер Анатолий Карпов прилетит в Красноярск на шахматный фестиваль

В Красноярске пройдёт открытый шахматный фестиваль, посвященный десятилетию детства в России. Он состоится в рамках Красноярского экономического форума и начнётся в первый день его открытия — 12 апреля.

почетным гостем фестиваля станет Анатолий Карпов , международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по шахматам. Участие в турнире примут дети сотрудников крупнейших промышленных корпораций и представители красноярской шахматной школы. Ожидается, что за черно-белыми досками встретятся около 100 человек.