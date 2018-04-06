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Гроссмейстер Анатолий Карпов прилетит в Красноярск на шахматный фестиваль
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Гроссмейстер Анатолий Карпов прилетит в Красноярск на шахматный фестиваль 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске пройдёт открытый шахматный фестиваль, посвященный десятилетию детства в России. Он состоится в рамках Красноярского экономического форума и начнётся в первый день его открытия — 12 апреля.
почетным гостем фестиваля станет Анатолий Карпов, международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по шахматам. Участие в турнире примут дети сотрудников крупнейших промышленных корпораций и представители красноярской шахматной школы. Ожидается, что за черно-белыми досками встретятся около 100 человек.
«Турнир, в котором участвуют дети и молодежь — те, кому спустя 5-10 лет предстоит вершить историю нашего края, — это как раз шаг на пути к формированию человеческого капитала, к созданию общества разносторонних, интеллектуально развитых людей, обладающих стратегическим мышлением», — прокомментировал Сергей Пономаренко исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края.
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