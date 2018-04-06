Ямальская шахматистка десяти лет стала лучшей среди взрослых

Очередные соревнования в Салехарде не обошлись без сенсации: на Чемпионате Ямала по классическим шахматам среди женщин лавры победителя достались юной Галине Михеевой.

Девочка победила в семи партиях и одну завершила вничью, обогнав лидера прошлогодних игр Карину Строганову из Лабытнанги и фаворитку Чемпионата УрФО среди девушек до 19 лет Валерию Теряеву.

По словам Александра Потапова, директора Полярной шахматной школы Анатолия Карпова , впервые в истории ямальских шахмат во взрослом турнире побеждает десятилетняя спортсменка:

— Надеюсь, через определенное время у нас в округе образуется сильная женская сборная, которая сможет штурмовать высокие рубежи, — подытожил собеседник.

В конце марта Галина, на правах действующей чемпионки, выступила на уральском чемпионате в Челябинске. Сыграла хорошо и лишь чуть-чуть не добралась до разряда кандидата в мастера спорта.

Там же отличилась еще одна, более опытная салехардская шахматистка Елена Семенова . И в классике, и в блице, и в быстрых шахматах она взяла по награде. Это позволило ей отобраться в Высшую лигу чемпионата страны.

Среди мужчин результаты немного похуже: три четвертых места. Два из них на счету Богдана Белякова (классические и быстрые шахматы), а Павел Потапов стал четвертым в блице.

— Мы будем ходатайствовать, чтобы Богдана Белякова включили и в Высшую лигу чемпионата страны по «классике», — отмечает Александр Потапов

В Челябинске произошло еще одно знаковое событие. Профильное министерство присвоило звание «Мастера спорта России» Елене Семеновой. Этого она ждала почти год. Документы долго ходили по коридорам Минспорта и, наконец, 29 марта, приказ подписали.

Что касается Александры Горячкиной , то она продолжает сложный шахматный марафон. В чемпионате Европы среди мужчин, который прошел в Батуми, северянка пыталась отобраться на кубок мира. Выступила неплохо: набрала 6 баллов среди 11 возможных, но этого оказалось недостаточно.

Дальше, там же в Батуми, прошли Чемпионаты Европы по быстрым шахматам и блицу. В обоих турнирах она до последнего тура боролась за призы. Увы, в итоге заняла лишь 12 и 11 места соответственно. А сегодня, 7 апреля, она участвует в открытии женского шахматного чемпионата Европы в Словакии…

— С 15 апреля у нас большой детский выезд в Сочи, где пройдут первенства страны по всем видам шахмат. На этих турнирах предстоит набрать много очков. А 30 апреля наша взрослая команда выступает в командном чемпионате страны. По итогам прошлого года там мы были третьими. Попытаемся вновь покорить пьедестал почета, — говорит Александр.