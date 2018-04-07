Минск подал заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады

Борьба за шахматную корону в 2022 году на Всемирной олимпиаде может произойти и на площадке «Минск-арены», если будет удовлетворена заявка Союзного государства. Сегодня, по информации БЕЛТА, на заседании президентского совета Международной федерации шахмат ( FIDE ), состоявшегося в белорусской столице, была передана официальная заявка на проведение этого престижного шахматного турнира.

В церемонии, которая проходила в Минской городской ратуше с участием министра спорта и туризма Сергея Ковальчука , председателя Мингорисполкома Андрея Шореца и вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса , участвовала и спортивная общественность республики.

По словам председателя Белорусской федерации шахмат Анастасии Сорокиной, федерация накопила достаточный опыт в проведении турниров самого различного уровня — от чемпионата Европы и до интеллектуальных поединков среди самых юных любителей «четырех коней».

Правда, заявки на проведение олимпиады будут приниматься в FIDE до конца мая. Кроме Беларуси, на организацию турнира уже претендуют Китай, ОАЭ и Тунис. «Соперники очень серьезные, но и Беларусь заручилась поддержкой на самом высоком уровне. Надеемся, что наша инициатива будет оценена по достоинству», — подчеркнула председатель БФШ.

Георгиос Макропулос сообщил, что уже встречался с первым заместителем главы администрации Александра Лукашенко Максимом Рыженковым, который «заверил, что белорусская сторона очень заинтересована в проведении шахматной олимпиады в 2022 году».

Вице-президент успел оценить инфраструктуру спортивных объектов столицы страны и отметил, что «если будет принято решение о проведении турнира в Минске, то Международная федерация окажет всяческую поддержку».

По мнению международного гроссмейстера, вице-чемпиона мира по шахматам Бориса Гельфанда , который участвовал в церемонии подачи заявки, белорусыю без сомнения успешно справятся с мировым турниром. «Ранее в Минске неоднократно проходили чемпионаты самого разного уровня. Еще мальчишкой ходил смотреть, как играли здесь Михаил Таль Михаил Ботвинник », — вспоминает прославленный шахматист. «У вас отличная спортивная инфраструктура, думаю, если конгресс FIDE назовет столицей шахматной олимпиады Минск, то сделает правильный выбор», — убежден Борис Гельфанд.

Решение о месте проведения Всемирной шахматной олимпиады будет принято на конгрессе FIDE, который пройдет в Батуми в конце сентября нынешнего года.