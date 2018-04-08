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В Екатеринбурге потеряли дедушку-шахматиста из мультика студии Pixar
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В Екатеринбурге потеряли дедушку-шахматиста из мультика студии Pixar 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге шахматисты разыскивают своего коллегу Василия Ивановича. Дедушка знаком многим. Он играл в шахматы на Плотинке или в Ельцин-центре. Ему более 80 лет. Но он не пропускал свои шахматные турниры.
По словам шахматистов, Василий Иванович пропал в начале этого года. С тех пор у его коллег нет никаких сведений о нём.
— Дедушка пропал. Стоят его личные шахматы в Ельцин-центре, но он не появляется. Не знаем, как с его родными связаться. Я уже всех, кого могла, спрашивала, никто ничего не знает. Может, он приболел, и ему помощь нужна. У нас друзья из Москвы собирались приехать сюда специально с ним партию сыграть, — рассказала Е1.RU коллега дедушки по шахматной игре Наталья.
Она вспоминает, что за плечами у Василия Ивановича долгая и интересная жизнь, огромное место в которой занимают шахматы. Увлёкся ими он ещё в 17 лет и сохранил свою любовь к этой игре на всю жизнь.
Многие наверняка помнят дедушку из нашего репортажа: «В Екатеринбурге живёт дедушка-шахматист из мультика Pixar». Это он и есть.
«Если кто-то видел его в городе, располагает любыми сведениями о нём, владеет любой информацией относительно его местонахождения, убедительная просьба — сообщить об этом по телефону: +7 912 296 45 68 (Наталья) или по электронной почте: NGrinberg@urbo.su», — обращается ко всем жителям Наталья.
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