В Екатеринбурге потеряли дедушку-шахматиста из мультика студии Pixar

В Екатеринбурге шахматисты разыскивают своего коллегу Василия Ивановича. Дедушка знаком многим. Он играл в шахматы на Плотинке или в Ельцин-центре . Ему более 80 лет. Но он не пропускал свои шахматные турниры.

По словам шахматистов, Василий Иванович пропал в начале этого года. С тех пор у его коллег нет никаких сведений о нём.

— Дедушка пропал. Стоят его личные шахматы в Ельцин-центре, но он не появляется. Не знаем, как с его родными связаться. Я уже всех, кого могла, спрашивала, никто ничего не знает. Может, он приболел, и ему помощь нужна. У нас друзья из Москвы собирались приехать сюда специально с ним партию сыграть, — рассказала Е1.RU коллега дедушки по шахматной игре Наталья.

Она вспоминает, что за плечами у Василия Ивановича долгая и интересная жизнь, огромное место в которой занимают шахматы. Увлёкся ими он ещё в 17 лет и сохранил свою любовь к этой игре на всю жизнь.

Многие наверняка помнят дедушку из нашего репортажа: «В Екатеринбурге живёт дедушка-шахматист из мультика Pixar». Это он и есть.

«Если кто-то видел его в городе, располагает любыми сведениями о нём, владеет любой информацией относительно его местонахождения, убедительная просьба — сообщить об этом по телефону: +7 912 296 45 68 (Наталья) или по электронной почте: NGrinberg@urbo.su», — обращается ко всем жителям Наталья.