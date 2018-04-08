В КЧР прошёл чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по шахматам

Как рассказали в министерстве физкультуры и спорта КЧР, в нём приняли участие около 100 человек. Больше всего шахматистов представляли Карачаево-Черкесию.

Участники соревновались в мужской и женской категориях.

36 спортсменов состязались в соревнованиях по классическим шахматам, 63 — в блиц-турнире.

Интересно, что самому пожилому участнику, Алексею Мудранову, 81 год. А самому маленькому, Мурату Дугужеву из Черкесска, всего 6 лет. Это был первый в его жизни турнир.

Главным судьёй соревнований назначили международного арбитра из Дагестана Александра Васильева.

Чемпионом округа стал Егор Быков из Ставропольского края. Он, как и шахматисты, занявшие вторые и третьи места, представит округ на чемпионате России, который пройдёт летом этого года.

Всего же в каждом виде разыграли по 19 призов. Организаторы подготовили награды и в дополнительных номинациях: «Ветераны», «Юноши», «Девушки».

«Такие турниры — прекрасное средство пропаганды шахмат, — полагает ветеран в этом виде спорта Алексей Мудранов. — Я рад, что ими сейчас занимается всё больше людей. В последнее время появились прекрасные возможности для этого. В Интернете сейчас много справочной информации».

В Карачаево-Черкесии уделяют большое внимание популяризации этого вида спорта. В частности, шахматами недавно стали заниматься воспитанники детских домов