«Сидит на Плотинке, играет»: в Екатеринбурге нашли дедушку-шахматиста из мультика студии Pixar

Екатеринбургские шахматисты, которые разыскивали своего коллегу Василия Ивановича, нашли его на привычном месте, на Плотинке. Дедушка-шахматист знаком многим, он часто играл в шахматы на Плотинке или в Ельцин-центре , никогда не пропускал турниры. Мы делали про него репортаж: «В Екатеринбурге живёт дедушка-шахматист из мультика Pixar». Но, по словам коллег, с начала этого года он пропал.

Уже через несколько часов после публикации на E1.RU дедушка нашелся.

— Благодаря статье жители, увидев дедушку, позвонили и сообщили о нем, — говорит коллега дедушки по шахматной игре Наталья. — Спасибо вам огромное, будем договариваться о турнире!

Наталья рассказала, что дедушка сегодня играет на привычном месте, на Плотинке, с еще одним дедушкой. На вопрос о своем исчезновении Василий Иванович объяснил, что болел, поэтому и не ходил играть в шахматы, было тяжело.

— Мы спросили, надо ли помочь, но Василий Иванович скромно сказал, что не надо, и что теперь снова, как и прежде, сможет приходить на Плотинку играть, — добавила Наталья.