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«Сидит на Плотинке, играет»: в Екатеринбурге нашли дедушку-шахматиста из мультика студии Pixar
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«Сидит на Плотинке, играет»: в Екатеринбурге нашли дедушку-шахматиста из мультика студии Pixar 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Екатеринбургские шахматисты, которые разыскивали своего коллегу Василия Ивановича, нашли его на привычном месте, на Плотинке. Дедушка-шахматист знаком многим, он часто играл в шахматы на Плотинке или в Ельцин-центре, никогда не пропускал турниры. Мы делали про него репортаж: «В Екатеринбурге живёт дедушка-шахматист из мультика Pixar». Но, по словам коллег, с начала этого года он пропал.
Уже через несколько часов после публикации на E1.RU дедушка нашелся.
— Благодаря статье жители, увидев дедушку, позвонили и сообщили о нем, — говорит коллега дедушки по шахматной игре Наталья. — Спасибо вам огромное, будем договариваться о турнире!
Наталья рассказала, что дедушка сегодня играет на привычном месте, на Плотинке, с еще одним дедушкой. На вопрос о своем исчезновении Василий Иванович объяснил, что болел, поэтому и не ходил играть в шахматы, было тяжело.
— Мы спросили, надо ли помочь, но Василий Иванович скромно сказал, что не надо, и что теперь снова, как и прежде, сможет приходить на Плотинку играть, — добавила Наталья.
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