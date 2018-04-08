«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» — 1:1 (обзор)

Смотрите видеообзор матча 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне и «Хоффенхайм» на поле первого сыграли вничью.

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