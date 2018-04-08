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«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» — 1:1 (обзор)
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«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» — 1:1 (обзор) 

Soccer News 39 минут назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор матча 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне и «Хоффенхайм» на поле первого сыграли вничью.
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