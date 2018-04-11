Грузинская шахматистка Дзагнидзе вышла в единоличные лидеры чемпионата Европы

ТАСС , 11 апреля. Грузинка Нана Дзагнидзе белыми фигурами победила литовку Дейманте Корнетте в партии четвертого тура чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Словакии. Общий призовой фонд турнира — €70 тысяч.

Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.

Чемпионат Европы в Словакии завершится 19 апреля.