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Грузинская шахматистка Дзагнидзе вышла в единоличные лидеры чемпионата Европы
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Грузинская шахматистка Дзагнидзе вышла в единоличные лидеры чемпионата Европы 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 11 апреля. Грузинка Нана Дзагнидзе белыми фигурами победила литовку Дейманте Корнетте в партии четвертого тура чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Словакии. Общий призовой фонд турнира — €70 тысяч.
В других партиях игрового дня россиянка Валентина Гунина победила Ирину Бульмагу из Молдавии, украинка Мария Музычук, которая имеет наивысший рейтинг среди всех участниц турнира (2540 очков), была сильнее итальянки Ольги Зиминой, россиянка Марина Нечаева обыграла француженку Мари Себаг.
В турнирной таблице единолично лидирует Дзагнидзе, набравшая 4 очка. Далее с 3,5 баллами идут Музычук, Гунина, Анна Ушенина (Украина), Евгения Овод (Россия), Анастасия Зезюлькина (Белоруссия) и Юлия Швайгер (Израиль).
Всего в соревнованиях принимают участие 144 шахматистки, 14 лучших по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели: личные встречи, усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, средний рейтинг соперниц и количество побед.
Чемпионат Европы в Словакии завершится 19 апреля.
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