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Гунина и Гиря с побед стартовали на чемпионате Европы по шахматам
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Гунина и Гиря с побед стартовали на чемпионате Европы по шахматам 

Чемпионат.com 13 минут назад
Россиянка Валентина Гунина белыми фигурами на 24-м ходу одержала победу над Еленой Сединой из Италии в первом туре чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который стартовал в национальном парке Высокие Татры в Словакии.
Ещё одна российская шахматистка Ольга Гиря, также белыми, обыграла Тюркан Мамедьярову из Азербайджана. Александра Горячкина сыграла вничью с сербкой Теодорой Иньяц.
Действующая чемпионка Европы грузинка Нана Дзагнидзе победила чешку Иоанну Ворек, а украинка Мария Музычук была сильнее немки Филиц Османоджу.
Среди рейтинг-фаворитов проиграли свои партии первого тура полька Моника Сочко, россиянка Анастасия Боднарук и Екатерина Аталик из Турции.
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